Messina, per gli studenti universitari con disabilità gravissima arriva l'assegno di cura

Anche a Messina al via le misure per il sostegno degli studenti universitari con disabilità gravissima attraverso un "Assegno di cura forfettario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi”

Con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1604 del 27 settembre 2024 è stata istituita, per l’anno accademico 2024/2025, una misura sperimentale per il potenziamento della tutela del diritto allo studio degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima.

Il beneficio, denominato “assegno di cura”, consiste in un contributo forfettario in denaro, del valore di 10.000,00 euro, per la remunerazione del personale qualificato che, assistendo lo studente, facilita la frequenza alle attività didattiche relative al proprio corso di studi.

Gli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario, tra cui E.R.S.U. Messina, sono i soggetti preposti alla corresponsione delle risorse messe a disposizione dal fondo istituito in via sperimentale dall’art. 15-bis del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, tramite la pubblicazione di un bando.