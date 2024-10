Messina, eseguita l’autopsia resta ancora un mistero la dinamica dell'incidente a Gazzi

È stata eseguita ieri l’autopsia sul giovane che ha perso la vita a soli 27 anni nell’incidente avvenuto la notte del 26 ottobre sul viale Gazzi mentre tornava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Francesco Warnakulasuriya Costa, era in sella ad uno scooter Yamaha Xmax, stava percorrendo in salita il viale Gazzi, quando, per cause in via di ricostruzione, all’improvviso ha perso il controllo dello scooter che si è schiantato contro il muro di cinta dello stadio Celeste. L’impatto, che è avvenuto all’altezza della fermata dell’autobus, non gli ha lasciato scampo. Il giovane è purtroppo deceduto nonostante l’arrivo dei soccorsi. Una dinamica che è ancora in corso di ricostruzione. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso qualche particolare dell’incidente. A poca distanza c’è anche il capolinea del tram di viale Gazzi, una zona che è sempre illuminata. L’attenzione è sulla traiettoria seguita dal mezzo che è finito contro il muro ed altri particolari che sono ancora al vaglio degli investigatori. L’incidente potrebbe essere stato provocato da un’improvvisa distrazione o un malore, ma le immagini delle telecamere e gli altri accertamenti potrebbero aiutare a verificare l’eventuale presenza di un altro mezzo al momento dell’incidente.