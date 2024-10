Incidente a Lipari con lo scooter, il gip dispone nuove indagini: «Ritardi nei soccorsi»

Disposto un supplemento di indagine per la morte di Giovanni Lucchese, un uomo di Lipari deceduto a Palermo il 30 agosto 2021 dove era stata trasportato con l’elicottero. La vicenda è stata al centro di un’udienza, davanti al gip di Messina, che si è conclusa con la trasmissione degli atti alla procura per procedere con nuovi accertamenti. Giovanni Lucchese, 73 anni, era giunto all’ospedale di Lipari intorno alle 20.40 in codice rosso a seguito di un incidente con lo scooter. Gli era stata diagnosticata un’emorragia, da qui la decisione di trasferirlo in un ospedale attrezzato per poter fronteggiare l’emergenza. Era stato trasferito in elicottero all’ospedale di Palermo dove poi era deceduto. Secondo quanto contestano gli avvocati Francesco Rizzo e Annarita Gugliotta, legali della moglie dell’uomo, il trasferimento avrebbe avuto tempi lunghi, sarebbe avvenuto dopo quasi sei ore di attesa. Una situazione che, per i legali, avrebbe comportato “un ritardo nelle cure necessarie alla sue sopravvivenza”.