Un’altra emergenza alle Eolie: ad Alicudi frana il costone roccioso

Una frana del costone roccioso, in località “Filo Castello”, ha reso intransitabile la strada comunale “Sciara-Picone-Sgurbio”, nella piccola isola di Alicudi. Nelle more che vengano eseguiti gli interventi di messa in sicurezza del versante in frana ed il ripristino della sede viaria, non facili considerando la particolare orografia dei luoghi, il sindaco Riccardo Gullo ha emesso un’ordinanza di chiusura al transito, mentre il servizio comunale di Protezione civile ha individuato quale viabilità alternativa, per gli abitanti della contrada di “Sgurbio”, che abitano a nord dell’interruzione, le strade comunali “Rutta Longa”, “Fontana” e “Princhitello” che consentono di ritornare verso il centro abitato di Alicudi, attraversando la contrada di Bazzina. Una ulteriore frana si è verificata a Lipari, in località Culia, sul versante che da sulla contrada di San Vincenzo a Canneto. Questa frana si è verificata in un’area non interessata al transito di persone e/o cose e potrebbe avere come concausa l’intensa pioggia dei giorni scorsi. A proposito di viabilità, i cittadini di Vulcano segnalano, dopo le ultime piogge, un ulteriore peggioramento dello stato della strada provinciale Vulcano Piano-Porto attraversata, giornalmente, tra l’altro, dal pullman degli studenti e che costituisce l’unica via di fuga in caso di rischio legato all’attività vulcanica.