Torna "Mare Dentro" oggi su Rtp: si torna nel porto di Messina con il piroscafo Patria e il rimorchiatore dragamine Rd55

Torna Mare Dentro oggi su Rtp (15,10; 21,10; 23,10). La trasmissione condotta da Emilio Pintaldi e Mauro Cucè, racconterà la storia di altri due relitti: il piroscafo Patria e il rimorchiatore dragamine Rd55 che giacciono in fondo al mare del porto di Messina ma anche tanto altro. La troupe e gli ospiti saliranno per la prima volta a bordo del rimorchiatore Capo D'Orlando. Come al solito, a rendere unica la puntata, le immagini subacque dei sub di Ecosfera guidati da Domenico Majolino e quelle da terra e dal cielo di Alessandro Gheza.