Messina, ridotta a tre anni la condanna all'ex presidente del Consiglio Emilia Barrile

E alla fine delle valutazioni dei giudici della seconda sezione penale della Cassazione residuano solo due condanne, che diventano definitive: 3 anni per l’ex presidente del consiglio comunale Emilia Barrile , una pena che sostanzialmente ha già scontato in carcerazione preventiva, e un anno (pena sospesa) per l’ex direttore amministrativo dell’Atm Daniele De Almagro . Che sono stati assistiti rispettivamente dagli avvocati Salvatore Silvestro e Alessandro Billè.

Cambia ancora lo scenario giudiziario e si ridimensiona ulteriormente dopo l'ennesimo passaggio in Cassazione, che s'era gia occupata della vicenda nel marzo del 2022. In concreto si chiude con una riduzione di pena e una dichiarazione di inammissibilità del ricorso la nuova decisione di terzo grado dell’operazione “Terzo livello” , sull’ormai presunto comitato d’affari tra politici, imprenditori ed esponenti della criminalità , che fu al centro di un’indagine della Procura e della Dia, conclusa con una serie di arresti nell’agosto del 2018.

La pena è stata quindi ridotta per la Barrile (in precedenza era di 3 anni e 8 mesi dopo la nuova sentenza d'appello) e confermata, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per De Almagro. Tecnicamente per la Barrile i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza d'appello solo per il trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in 3 anni. Il reato considerato dai giudici della Cassazione è la cosiddetta “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, questo in relazione alla vicenda dell’Atm che coinvolgeva la Barrile e De Almagro. Ed è un reato che era stato in un certo senso "reintrodotto" nella vicenda dagli ultimi giudici d'appello di Messina che si erano occupati del caso.

"La Cassazione - commenta l'avvocato Silvestro -, ha quindi stabilito che si puo modificare in pejus la qualificazione giuridica ma non la pena. Mi riservo ogni commento all'esito della motivazione. Certo è che uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, quale quello del giudicato progressivo, sembra essere stato rivisitato. Non escludo che, ove la sentenza dovesse offrire adeguati spunti, provvederò a proporre ricorso straordinario, per interessare della questione, che rappresenta un novum nel panorama giurisprudenziale, la Corte di giusitizia europea. Resta comunque il dato dell'esito finale di un procedimento nel quale l'originaria ipotesi accusatoria è stata straordinariamente ridimensionata".