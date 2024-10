Messina, nuovi scavi per la linea elettrica di Torre Faro: prorogati i divieti di transito nelle vie del cantiere

E-distribuzione rende noto che, a causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi e dei numerosi sottoservizi presenti lungo la via Pozzo Giudeo a Torre Faro, i provvedimenti viabili dei giorni di chiusura sono prorogati da lunedì 4 novembre sino a venerdì 15 novembre, sabato e domenica esclusi, per completare i lavori previsti in via Pozzo Giudeo durante i quali, viste le ridotte dimensioni della stessa, si continuerà a provvedere alla chiusura della stessa dalle ore 7 alle 17 di ogni giorno lavorativo.

Da lunedì 18 novembre sino a venerdì 22 novembre 2024, sabato e domenica esclusi, E-distribuzione proseguirà i lavori previsti in via Torre/via Lanterna, nel tratto compreso tra le vie Pozzo Giudeo e Barresi (ex via Biasini) e in via Barresi (ex via Biasini), apponendo la necessaria segnaletica per la restrizione della carreggiata e garantendo quindi la regolare viabilità veicolare.

Al fine del completamento di tali interventi, è stata emessa una nuova ordinanza di proroga dei provvedimenti viabili che prevede da lunedì 4 novembre a venerdì 15 novembre 2024, dalle ore 7 alle 17, con esclusione delle giornate di sabato e festive, in via Pozzo Giudeo, nel tratto compreso tra le vie Pantanello e Torre, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, con la collocazione di idonea segnaletica e barriere), ad eccezione dei residenti della stessa via Pozzo Giudeo, ai quali dovrà essere consentito l’accesso, prevedendo l’ausilio di movieri, e garantendo, altresì, in sicurezza, il regolare transito pedonale e l’accesso a tutti gli ingressi ivi insistenti; istituito inoltre il limite massimo di velocità di 10 km/h, per l’accesso dei residenti.