Messina, Largo Diogene e Fondo De Pasquale: dall’abbandono alla nuova vita

Tra gli ultimi atti firmati da Salvo Puccio, prima di cedere il ruolo di direttore generale di Palazzo dei Leoni al subentrante Pippo Campagna, ne figurano alcuni riguardanti opere strategiche legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento più consistente, dal punto di vista economico, riguarda l’approvazione del progetto definitivo della “Riqualificazione urbana di Largo Diogene, finalizzata a restituire alla pubblica fruizione un’area sottratta al degrado”, finanziata con risorse del Pnrr per 1 milione di euro. Disco verde anche alla “Riqualificazione e recupero delle aree circostanti Fondo De Pasquale”, per un importo di 600mila euro. In entrambi i casi, definiti le linee guida generali e gli aspetti fondamentali della originaria pianificazione, racchiusi in distinte relazioni generali.

Largo Diogene

Quanto alla porzione di territorio in questione – a Fondo Fucile, in uno spazio sbaraccato a ridosso dell’Istituto scolastico Albino Luciani, nell’iter seguito anche dalla responsabile unica del procedimento, l’arch. Conci Spagnolo, sono previsti la realizzazione di nuovi percorsi all’interno dell’area; l’installazione di nuove attrezzature in termini di aree giochi, aree workout e arredi; inserimento di una pavimentazione antitrauma complementare alle attrezzature di cui al punto precedente; nuovi corpi illuminanti, impianto di videosorveglianza, nuove aree verdi, un impianto di irrigazione a servizio delle stesse aree verdi. E ancora: l’aggiunta di nuove piantumazioni e la nascita di orti urbani e orto didattico. «L’idea – si legge – è quella di realizzare un parco urbano attrezzato di quartiere, per favorire la socializzazione e l’inclusione attraverso degli interventi che permetteranno sia agli abitanti del quartiere, sia agli occasionali fruitori di poter effettuare diverse azioni». Sorgerà, quindi, un polo attrattivo, culturale e sociale. Gruppo mandatario è la Artuso Architetti Associati.