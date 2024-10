Messina, la “Stretto” accoglie le richieste del Comune: l’incontro tra il sindaco e l’ad della società statale

«È un’interlocuzione non solo positiva e proficua, ma necessaria». Lo dice in premessa, l’amministratore delegato della “Stretto di Messina”, dopo aver avuto un confronto con il sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca. Lo stesso sindaco che il giorno precedente, in aula, davanti alla Commissione Ponte, ha ribadito che «permangono forti criticità», che «è un progetto che non ha dialogato con i territori» e che, anche se il Cipess dovesse esprimere il suo parere favorevole, «alcuni aspetti progettuali vanno rivisti e modificati». Pietro Ciucci non se la prende: «Il sindaco Basile ha una posizione che rispetto profondamente, perché vuol rappresentare le istanze della comunità messinese. Io credo che il dialogo ci sia sempre stato, che gli incontri non solo tra me e gli amministratori locali dei Comuni dello Stretto ma anche tra i nostri e i loro tecnici, siano stati quasi quotidiani. E ora si apre una fase dove questa interlocuzione dovrà essere permanente, nell’interesse dei territori coinvolti da un sistema di opere che avranno sicuramente un impatto forte ma che, a mio avviso, rappresentano anche un’opportunità eccezionale per la riqualificazione, la crescita, lo sviluppo. Nel prossimo decennio questa città, l’area dello Stretto, sarà il cuore del Mediterraneo, avrà accesi i riflettori di tutto il mondo».