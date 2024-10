Messina, incidente ad Ortoliuzzo: deceduta un'anziana in seguito allo scontro tra un'utilitaria e un autocarro

Non ce l'ha fatta la donna anziana di 89 anni (D. A.) coinvolta in un incidente stradale (da ricostruire la dinamica dello scontro tra una Matiz e un autocarro Renault) avvenuto ieri pomeriggio (alle 16:20 circa) a Messina sulla statale 113 in località Ortoliuzzo (sul posto erano intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale coordinata dall'ispettore Giovanni Arizzi).

In un primo momento la donna era stata trasportata all'ospedale Piemonte, ma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni è stata trasferita al Policlinico universitario dove è poi deceduta nella notte.