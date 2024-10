Messina, il team dell’Ateneo si fa onore in Sardegna

Si è conclusa un’altra tappa storica per l’Ateneo messinese nel mondo della nautica. Dal 16 al 22 ottobre, il “Team Meb-Messina Energy Boat” ha partecipato alla “Sardinia Innovative Boat Week”, evento promosso dalla Regione Sardegna, che combina sport, innovazione e sostenibilità. Un’altra iniziativa nata per riunire tecnici e innovatori da tutto il mondo, al fine di far conoscere le nuove tecnologie e i materiali ecocompatibili, impiegati per ridurre l'impatto ambientale delle imbarcazioni, senza comprometterne le prestazioni. Dopo la “Monaco Energy Boat Challenge”, conclusa a luglio, il team “Meb” ha rappresentato la città in questa nuova avvincente sfida al largo della Sardegna. Grazie al supporto dell’Università, la squadra sta continuando a diffondere quella cultura improntata alla sportività e alla salvaguardia dell’ambiente nella comunità locale. La rettrice Giovanna Spatari si è detta «fermamente convinta delle potenzialità dei progetti scientifici e tecnologici, come nel caso dell’imbarcazione sviluppata dal team “Meb”».

Coordinato dal prof. Vincenzo Crupi, docente al Dipartimento di Ingegneria e responsabile del corso in “Scienze e Tecnologie della Navigazione”, il team ha portato in gara il prototipo “Guglielmino”, dedicato al professor Eugenio Guglielmino, indimenticata figura di riferimento per l’Ateneo, recentemente scomparso. Il prototipo, già distintosi nella precedente competizione nel Principato di Monaco, con un quinto posto su diciotto squadre, ha dato dimostrazione dell’impegno per la sostenibilità e l’innovazione. «Sono orgoglioso del nostro gruppo – ha dichiarato il team leader Giuseppe Brando –. Le competizioni ci hanno messo di fronte a molte sfide, ma grazie all'impegno collettivo, alla passione per l'innovazione e alla costante ricerca di tecnologie sostenibili, siamo riusciti a raggiungere traguardi significativi». Nel corso delle gare in Sardegna, il team ha dovuto affrontare un’importante sfida tecnica, dove le caratteristiche dello scafo fornito dall’organizzazione erano diverse da quelle del modello utilizzato in precedenti competizioni, come quella di Monaco. Questa variazione ha reso necessario un rapido adattamento per ottimizzare il prototipo e garantire buone prestazioni in gara. E grazie a uno straordinario lavoro di squadra, il team ha prontamente apportato le modifiche necessarie, riuscendo a completare tutte le prove previste al Molo Brin di Olbia.