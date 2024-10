Messina, Giuseppe Campagna è il nuovo direttore generale della Città Metropolitana

Confermate le indiscrezioni, è Giuseppe Campagna il nuovo direttore generale della Città metropolitana. Prende il posto di Salvo Puccio, che continuerà ad essere il Dg del Comune. Campagna si era dimesso da presidente di ATM Spa la scorsa settimana. Questa mattina l'annuncio ufficiale alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile.

Puccio affiancherà Campagna, probabilmente con una consulenza, nel suo nuovo percorso a Palazzo dei Leoni. Lo stesso ex Dg, nel lasciare il testimone al successore, ha ricordato le azioni portate avanti in questi anni, dalle stabilizzazioni alla fuoriuscita dalla condizione di deficit strutturale, fino si progetti avviati col Pnrr. “Va iniziato un ragionamento diverso - ha aggiunto il sindaco metropolitano Federico Basile -. In Sicilia le Città metropolitane non sono mai state prese in considerazione, invece sono uno strumento fondamentale”. Campagna ha preannunciato che verranno avviati incontri in tutti i 108 comuni della provincia: “Parleremo con tutti i sindaci e i cittadini, per tornare ad essere un ente di riferimento”.