Messina: crack, cocaina e marijuana in centro e a Camaro. Un denunciato e 4 giovani segnalati

Negli ultimi giorni, l'attività dei Carabinieri della Compagnia di Messina Centro si è intensificata nel centro città e nel quartiere di Camaro, dove sono stati effettuati controlli mirati per arginare il fenomeno della diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Attraverso appostamenti strategici e una stretta sorveglianza di giovani segnalati per movimenti sospetti nei pressi di alcune palazzine, i militari sono riusciti a individuare numerosi casi di possesso di droga. Diverse sostanze illegali, tra cui crack, cocaina e marijuana, sono state rinvenute nelle mani di alcuni giovani tra i 19 e i 33 anni, in possesso di quantitativi destinati, in prevalenza, all’uso personale. Per questi individui, le procedure per la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Messina sono già state avviate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i casi di detenzione di stupefacenti a scopo personale.

Più grave la posizione di un diciottenne messinese, sul quale i Carabinieri hanno rinvenuto circa 80 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, suddivisi in porzioni pronte per la vendita. Il giovane è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, una delle principali preoccupazioni per l’Arma data la crescente pressione del mercato della droga nel capoluogo peloritano. Gli stupefacenti sequestrati saranno ora sottoposti agli accertamenti del R.I.S. di Messina, che analizzerà la sostanza per rilevarne origine e purezza.