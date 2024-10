Arsenico nell'acquedotto, il Comune di Nizza di Sicilia vieta l'uso dell'acqua per scopi potabili

Il Comune di Nizza di Sicilia (Messina) ha emesso un'ordinanza urgente per vietare temporaneamente l'uso dell'acqua per scopi potabili. L'ordinanza sindacale n°74 del 29/10/2024 è stata promulgata a seguito di un'allerta sanitaria dovuta alla presenza di arsenico nell'acquedotto comunale. La decisione è stata presa in via precauzionale, dopo che i risultati delle analisi hanno evidenziato valori di arsenico superiori ai limiti di legge nelle zone interessate.

Le autorità locali hanno dichiarato che il divieto è una misura di sicurezza temporanea volta a tutelare la salute pubblica. La situazione sarà monitorata costantemente in collaborazione con l'ASP e gli enti tecnici incaricati, fino a nuova comunicazione.