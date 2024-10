Roccalumera, droga nascosta accuratamente sotto il sedile posteriore dell’auto: arrestato un 56enne di Catania

Viaggiava in auto con la droga nascosta sotto il sedile. La scorsa notte, a Roccalumera (ME), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 56enne della provincia di Catania, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche al contrasto dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, i militari dell’Arma hanno fermato l’autovettura sulla quale viaggiava il 56enne. L’insofferenza dimostrata dall’uomo durante le operazioni di controllo, ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche ed effettuare una perquisizione personale e veicolare.

I militari hanno trovato e sequestrato oltre 70 grammi di marijuana e quasi 4 grammi di cocaina, accuratamente celati, sotto il sedile posteriore del mezzo. L’uomo è stato pertanto arrestato e condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.