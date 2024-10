Polizia di Messina e commissariato di Villa S. Giovanni arrestano un uomo e una donna in possesso di oro, argento e contanti

Gli agenti della Squadra Mobile di Messina, insieme all’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Villa San Giovanni, hanno fermato un uomo napoletano e una donna cilena, sospettati di ricettazione. I due sono stati intercettati e fermati a Villa San Giovanni dopo una segnalazione della Questura di Messina, che aveva individuato un veicolo d’interesse investigativo nella zona.

Dopo un breve inseguimento, la polizia ha perquisito l’auto, rinvenendo diversi monili in oro abilmente nascosti, argenteria e circa 13.000 euro in contanti, dei quali i fermati non hanno saputo giustificare il possesso. Condotti al Commissariato di Villa San Giovanni e identificati tramite fotosegnalamento, i due sono stati accusati di possesso di beni di provenienza illecita.

L’indagine immediatamente avviata ha confermato che parte dei beni ritrovati risulta rubata. I sospetti sono stati quindi trasferiti nella Casa Circondariale di Reggio Calabria, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per entrambi è stato disposta la custodia cautelare in carcere.