Messina, scontro auto scooter sulla strada Panoramica dello Stretto: un ferito trasportato al Papardo

Un incidente si è verificato questo pomeriggio, subito dopo la rotonda dell'Annunziata, all'inizio della Panoramica dello Stretto poco prima dell'incrocio con il Viale dei Tigli. Lo scontro, per cause che sono in corso di ricostruzione, è avvenuto tra un'auto e uno scooter.

C'è un ferito che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale

IN AGGIORNAMENTO