Messina, paradosso Amam: bollette da un centesimo per il conguaglio. Molti le pagano spendendo oltre 2 euro!

Non è un inedito, ma quando succede fa sempre un certo effetto. Ricevere per posta una bolletta da pagare il cui importo è di 0,01 centesimi di euro lascia di stucco. Cosa fare? Ogni decisione porta a spendere, in termini pratici, molto ma molto di più del costo necessario a mettersi in regola.

Succede che Amam, la partecipata che gestisce il servizio idrico e fognario in città sta recapitando tante bollette in questi ultimi giorni con cifre a dir poco irrisorie per pagare le quali bisogna spendere tra l'euro e settanta dello sportello postale e gli oltre 2 euro se le bollete vengono pagate con servizi informatici. Anche informarsi sul da farsi direttamente con l'ente che eroga il servizio ha dei costi. La chiamata che impegna un operatore, per non parlare dell'ufficio relazioni con il pubblico che deve ricevere gli utenti che non sapendo cosa fare vanno direttamente nella sede dell'Amam per accertarsi che la somma sia realmente da pagare o se si tratti di un errore. Già, un errore. E se così, come può accadere? Possibile che un importo da 0.01 centesimi non passi al vaglio di nessuno in grado di intervenire, evitando che si inneschi questo circolo vizioso, ed anche un po' ridicolo?