Matilde Lorenzi, incidente in Val Senales per la promessa azzurra dello sci: è gravissima

Gravissimo incidente questa mattina sulle nevi della Val Senales in Alto Adige nel quale è rimasta coinvolta Matilde Lorenzi, ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile. L’azzurrina è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento sulla pista "Gravand G1" che il team stava effettuando sulle nevi della stazione sciistica altoatesina. Immediatamente soccorsa, intubata, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale "San Maurizio" di Bolzano, dove sono in corso accertamenti sanitari.