Esercitazione di protezione civile nel porto di Messina: testate le procedure di emergenza

Questa mattina il porto di Messina è stato teatro di una complessa esercitazione di protezione civile, realizzata per rafforzare le procedure e i flussi comunicativi tra i diversi enti coinvolti in caso di emergenza. L’evento, organizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e coordinato dalla Capitaneria di Porto di Messina, ha coinvolto numerose istituzioni tra cui Vigili del Fuoco, Protezione Civile Siciliana, Prefettura e varie unità delle forze dell'ordine.

La simulazione ha previsto la gestione di un principio di incendio sviluppatosi in un carro merci carico di legname, pronto per l’imbarco sulla Nave Traghetto “Iginia”. Allertato il comando di bordo tramite segnalamento radio, il capo squadra ha fermato il convoglio e attivato i soccorsi, richiesti anche per un operatore colto da malore per inalazione di fumi.

Grazie alla prontezza delle unità di soccorso e alla gestione coordinata della Capitaneria di Porto, l’esercitazione ha permesso di valutare l’efficacia delle procedure di emergenza, dal primo intervento a terra all'intervento marittimo. Questo evento si inserisce nel piano annuale del Gruppo FS Italiane, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la protezione dell’infrastruttura e delle persone.