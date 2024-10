Taormina, accesso dei veicoli nel centro storico: ora si cambiano regole... e musica

Aspettando la Zona a traffico limitato, da anni annunciata ma mai entrata vigore, a Taormina cambieranno presto le regole per l’accesso dei veicoli nel centro storico dalle barriere mobili di via Timeo e via Damiano Rosso. L’amministrazione comunale ha infatti reso noto che a partire dall’1 dicembre prossimo sarà introdotta una revisione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’ingresso nelle vie del centro, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione della viabilità e della gestione del traffico, anche in relazione alla futura attuazione della Ztl riservata ai residenti e ad una più ampia strategia di controllo del traffico e della gestione dei flussi turistici, mirata a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a ottimizzare la fruibilità del centro storico della Perla.

La nuova procedura mira a migliorare la gestione della mobilità e ridurre il numero eccessivo di permessi, digitalizzando e semplificando l’emissione delle nuove autorizzazioni, con l’obbligo per i residenti e per i proprietari di immobili di registrarsi al Comando di Polizia locale per l’accesso alle aree soggette a limitazioni, rendendo più agevole il monitoraggio e il controllo degli accessi tramite i varchi elettronici installati nei pressi delle barriere mobili. Le barriere in via Timeo e via Damiano Rosso continueranno a regolare l’accesso nelle fasce orarie stabilite (dalle 4 fino alle 8.15 per corso Umberto I), con eccezioni per veicoli di emergenza, residenti, possessori di garage-posti auto all’interno delle aree limitate ed altre specifiche categorie. Anche i veicoli per carico e scarico merci potranno accedere durante orari determinati. Per ottenere l’autorizzazione, i richiedenti dovranno quindi registrarsi alla Polizia locale con le modalità che verranno indicate successivamente con un avviso pubblico sul sito Internet del Comune. Gli eventuali telecomandi ancora attualmente in uso saranno sostituiti con il sistema di App per smartphone.