Morti sospette al Papardo, De Luca (M5S): "Chiesto l'invio degli ispettori e l'audizione dei vertici dell'azienda ospedaliera"

"Ho immediatamente chiesto l'audizione urgente in commissione Sanità per comprendere cosa è accaduto all'ospedale Papardo, dove si sono verificati sei decessi sospetti in seguito ad altrettante operazioni chirurgiche al cuore. In particolare, ritengo sia necessario audire il Direttore Generale dell'azienda ospedaliera Papardo, Catena Di Blasi, il Direttore Sanitario, Paolo Cardia e l'Assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo", dichiara l'on. Antonio De Luca, capogruppo all’ARS del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Salute, Servizi sociali e Sanitari.

"Ho, inoltre, richiesto all'Assessore alla Salute - continua l'onorevole - l'invio degli ispettori regionali. Un atto doveroso e urgente, a tutela sia degli operatori sanitari che della cittadinanza, utile a verificare le ragioni di quanto è accaduto nel reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale messinese, ma soprattutto se sono state osservate le procedure previste dai protocolli e se sono presenti tutte le condizioni necessarie per continuare a operare".