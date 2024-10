Messina, è partito il nuovo censimento. Circa 600 famiglie saranno intervistate direttamente da rilevatori

L’ultimo dato è quello del 31 dicembre 2023 e racconta di una città che gli abitanti di Messina, secondo la popolazione legale Istat, sono 217.895. Un dato choc, persino più basso di quello rilevato dal Comune e illustrato, poi, nel report annuale “Messina in Cifre”, nel quale si parlava di 222.150 abitanti. Una differenza «statisticamente non significativa», spiega il Comune, che però fotografa in maniera ancor più nitida un calo demografico drammatico. Quel dato dovrà essere ulteriormente aggiornato e per questo da ottobre è partito ufficialmente il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo i parametri di Istat, appunto. Quei 5 mila abitanti in meno emergono proprio dai dati Istat, elaborati a partire dalle due rilevazioni censuarie Areale e da Lista, con l’ulteriore integrazione dei cosiddetti segnali di assenza o di dimora. È da lì che si parte, dunque, per il nuovo censimento, annunciato nei giorni scorsi dal Comune.

Il censimento riguarda un campione rappresentativo di nuclei familiari sull’intero territorio comunale, con i due differenti metodi d’indagine utilizzati in questi casi: la rilevazione Areale, con interviste dirette da parte di rilevatori, e la rilevazione da Lista, che invece implica la compilazione di un questionario digitale. La rilevazione Areale coinvolgerà circa 600 famiglie: si è già chiusa il 10 ottobre una ricognizione preliminare da parte dei rilevatori comunali, mentre è iniziata l’11 ottobre e si chiuderà il 22 novembre la rilevazione porta a porta e nel Centro comunale di rilevazione. La rilevazione da Lista, invece, interesserà un campione di 3.474 famiglie: nella prima fase, iniziata il 7 ottobre per concludersi il 9 dicembre, le famiglie possono compilare il questionario online autonomamente, utilizzando le credenziali ricevute dall'Istat; la seconda fase, che si aprirà il 12 novembre e si chiuderà due giorni prima di Natale, sarà dedicata al recupero delle mancate risposte, con 2.452 famiglie che saranno contattate direttamente da un rilevatore comunale.