La droga tra i giovani di Giostra e Camaro: 7 segnalazioni a Messina

Posti di controllo e pattugliamenti nei rioni di Giostra e Camaro. Ad effettuarli i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, che hanno passato al setaccio più di 130 persone e oltre 50 veicoli.

L’attività antidroga ha permesso di individuare sette giovani che sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di dosi per uso personale di marijuana e hashish, sequestrate dai militari ed inviate al R.I.S. Carabinieri di Messina per le relative analisi di laboratorio.

I posti di controllo sono stati predisposti anche per prevenire le violazioni al Codice della Strada, soprattutto per le condotte che mettono a serio rischio la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, come il mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza, dispositivi importanti e che spesso scongiurano gravi conseguenze, o la guida senza patente.