Ex Pirelli di Villafranca Tirrena, il Tar annulla il decreto sul centro di stoccaggio dei rifiuti

Il Tar, Sezione di Catania, si è pronunciato sul ricorso proposto dal Comune di Villafranca, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Saitta, contro l’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, nei confronti della società Gestam, per l'annullamento del decreto del dirigente relativo al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per il Centro di stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché Raee, sito nel Viale della Scuola, area ex Pirelli.

Con ricorso notificato il 25 marzo 2024, il Comune di Villafranca Tirrena aveva impugnato il decreto, rappresentando così le motivazioni. «Con istanza del 13 novembre 2019, la società ha chiesto il rilascio dell’Aia per la prosecuzione dell’attività di conduzione dell’impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti, che è stata rilasciata con decreto regionale il 24 gennaio 2024». Secondo l’Ammirazione, «sarebbe stata violata la procedura delineata dalla legge, non essendo la stessa stata chiamata a partecipare alla conferenza di servizi». A giudizio del Tar, si legge adesso, «l’intervento del Comune nel procedimento risultava assolutamente indispensabile in considerazione del contributo, ritenuto infungibile dal legislatore, che tale Amministrazione avrebbe dovuto apportare in materia di salute pubblica». Il Tar ha quindi sancito la violazione di legge nella procedura seguita per ottenere tale autorizzazione, confermando la necessità dell’essenziale parere del sindaco che rappresenta la comunità intera.