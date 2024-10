Ospedali di Mistretta e Lipari, affidati i lavori per la sicurezza: investimento di oltre 5 milioni

Al via importanti lavori di messa in sicurezza per gli ospedali di Mistretta e Lipari, appaltati nell’ambito dei progetti finanziati dal Pnrr nella misura specificamente intitolata “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”.

Si tratta di opere di adeguamento strutturale per i quali si è concluso nelle scorse settimane l’iter procedurale relativo all’approvazione degli elaborati esecutivi da parte degli uffici dell’Asp di Messina che nella giornata di ieri ha formalmente consegnato il cantiere per l’ospedale “Santissimo Salvatore” di Mistretta.

Lunedì, invece, si procederà con la consegna dei lavori all’ospedale di Lipari.

«Siamo orgogliosi perché con oltre il 96% di interventi consegnati l’Asp di Messina è seconda in Sicilia per la consegna dei lavori del Pnrr», commenta il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì. «Grazie all’impegno costante e alla collaborazione di tutti i professionisti coinvolti, siamo riusciti a consegnare in tempo i progetti che rispondono alle esigenze attuali e future della nostra comunità – aggiunge Cuccì –. L’obiettivo di garantire ambienti sicuri, sostenibili e all’avanguardia per la salute di tutti coloro che vi accedono è stato raggiunto. Continueremo a lavorare con abnegazione per migliorare ulteriormente le nostre infrastrutture sanitarie e assicurare standard qualitativi sempre più elevati».

Nel dettaglio, gli interventi di adeguamento strutturale del “Santissimo Salvatore” di Mistretta, per un quadro economico complessivo del progetto di 5.099.413 euro, sono stati affidati all’impresa “Consorzio Ciro Menotti ed Emma Lavori”, con un importo previsto per lavori di circa 2,7 milioni. Oltre ai lavori di messa in sicurezza dell’immobile saranno eseguiti accertamenti sugli affreschi originali presenti sulle pareti interne del presidio, per valutarne la necessità di restauro.