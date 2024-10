A Barcellona una rete di 33 telecamere: il sistema di videosorveglianza finanziato dal Ministero dell’Interno

Anche sulle strade di Barcellona saranno installate le telecamere che rilevano i numeri delle targhe dei veicoli in circolazione.

Sono stati infatti attivati i lavori per l’istallazione dei sistemi di tele videosorveglianza di nuova generazione che saranno installati neo crocevia nevralgici, in prossimità delle rotatorie e nelle piazze e i luoghi della movida. Alcune di queste telecamere permettono la lettura e le registrazioni delle targhe e saranno monitorate dalla Polizia municipale, ma anche dalle altre forze di polizia. «Già nei prossimi giorni – spiega l’assessore alla Polizia municipale Salvatore Coppolino – verranno installate ulteriori 33 telecamere di nuova generazione, che permetteranno il monitoraggio di gran parte della città. Alcune di queste telecamere, di ultima generazione, saranno in grado di registrare anche a distanze rilevanti. Tutto ciò, consentirà alle forze dell’ordine una maggiore facilità di controllo del territorio». A breve – si fa sapere da Palazzo Longano – sarà eseguito anche il censimento delle telecamere che insistono sul territorio, installate da privati: negozianti, banche ed altre attività interessate ai sistemi di sicurezza. Lo stesso assessore Coppolino esorta i proprietari di sistemi di video sorveglianza: «Fin da ora si potranno comunicare al Comando della Polizia municipale del Comune di Barcellona, retto dal maggiore Rosario Maimone, i punti esatti dove sono stati collocati i loro sistemi di videosorveglianza in maniera tale da poter migliorare il sistema», che con molta probabilità sarà destinato ad essere integrato. Le telecamere, che verranno installate nei prossimi giorni, fanno parte di sistemi innovativi che serviranno a garantire sicurezza ed una serie di servizi in ottica “Smart City”.