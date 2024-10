Taormina, giovane paralizzato dopo un incidente: i commercianti avviano una raccolta fondi, ma i soldi vengono rubati

Spregevole gesto in città ai danni della raccolta fondi in corso per aiutare Ivan Palmeri, il 21enne di Taormina coinvolto in un incidente oltre un anno fa mentre era in sella al suo scooter sulla Statale 185, che gli ha provocato importanti lesioni midollari che lo hanno reso invalido dalla cintola in giù. Nei giorni scorsi due salvadanai consegnati in altrettante attività taorminesi per consentire ai cittadini di partecipare alle donazioni, su iniziativa del comitato “Un sorriso per Sofia” presieduto da Antonio Faraci, sono stati rubati con il denaro all’interno e se ne sono perse le tracce. Un contenitore è stato asportato da un panificio in via San Pancrazio, nel centro storico, mentre un altro da una tabaccheria di via Francavilla, nella frazione Trappitello: l’importo contenuto all’interno non è noto, ma entrambi pare fossero abbastanza pieni. Nel secondo furto il ladro potrebbe essersi tradito perché ha fornito dei documenti per effettuare una ricarica telefonica e dunque non è escluso possa essere rintracciato dalle Forze dell’ordine, alle quali è stato denunciato l’accaduto. "Siamo senza parole, per noi è una disgrazia e ci sono persone che ci speculano sopra" commenta con amarezza Salvatore Palmeri, papà di Ivan