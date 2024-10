Pnrr: lavori strutturali agli ospedali di Mistretta e Lipari per 8mln. Cuccì: “Migliorate sicurezza e qualità”

“Siamo orgogliosi perché, con oltre il 96% di interventi, l'Asp di Messina è seconda in Sicilia per la consegna dei lavori del Pnrr. Siamo lieti di annunciare la conclusione con successo dei lavori presso gli ospedali di Mistretta e Lipari, un importante passo verso la realizzazione di strutture sanitarie all'avanguardia, volte a potenziare la sicurezza e la qualità strutturale dei nostri ospedali". A dirlo è il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì.

Nel dettaglio, nel caso dell’ospedale di Mistretta, il Direttore dei lavori è stato l' Ing. Salvatore Trifiletti, l'ispettore di cantiere il Geometra Cristian Barone, il RUP lng. Giancarlo Lazzari e il coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva l' Ing. David Previti. Il finanziamento complessivo per questo intervento è stato di €5.099.413,00 e l'impresa esecutrice è stata il Consorzio Stabile Ciro Menotti. Durante l'esecuzione dei lavori a Mistretta, sarà eseguito anche l'accertamento degli eventuali affreschi originali presenti sulle pareti interne, per valutarne la necessità di restauro.