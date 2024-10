Messina, i provvedimenti anti-violenza del questore: 18 Daspo Willy e 2 fogli di via

Diciotto distinti provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (comunemente noti come “Daspo Willy”) e due fogli di via con divieto di ritorno sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti dal questore di Messina Annino Gargano, quali indifferibili misure atte ad arginare gravi episodi di violenza urbana. I provvedimenti in questione scaturiscono all’esito dell’attenta attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina, sulla base dei determinanti contributi investigativi della Squadra Mobile e delle Volanti per i fatti avvenuti in città, nonché del Commissariato distaccato di Capo D’Orlando e dei Comandi Stazione Carabinieri di Brolo, Sant’Alessio Siculo e Giardini Naxos per i fatti avvenuti in provincia.

Una violenta rissa in città nel marzo 2024

Il primo episodio risale al 24 marzo scorso e riguarda tre soggetti minorenni protagonisti di una violenta aggressione ai danni di altri coetanei all’esterno di un locale del centro città di Messina. L’aggressione è culminata nel pestaggio di un giovane colpito con tale efferatezza da riportare lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. A carico dei tre minorenni è stato emesso divieto di accesso nei pubblici esercizi, differenziandosi la durata della misura di prevenzione irrogata in anni 1 e 3, in relazione ai precedenti di polizia gravanti sui soggetti coinvolti ed alla gravità delle condotte tenute.