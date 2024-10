Il caso Arsenico nei cantieri ferroviari di Nizza: «I valori sono inferiori ai limiti previsti»

«Dagli esiti delle indagini il terreno oggetto delle analisi è stato classificato come rifiuto non pericoloso e l’indagine condotta su metalli aerodispersi nella galleria ha riscontrato valori inferiori ai limiti previsti per la salute dei lavoratori». È quanto affermato dal presidente del Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, l’ing. Antonino Pulejo, dopo il vertice di ieri a Palermo sul caso Arsenico nei cantieri del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, convocato dal Commissario straordinario di Governo, Filippo Palazzo, per discutere del rinvenimento nelle terre e rocce da scavo di concentrazioni del metalloide oltre le soglia di contaminazione, in particolare all’interno della galleria “Sciglio” di Nizza di Sicilia, in fase di scavo.

Nella sede di Rfi erano presenti Arpa Sicilia, Arpa Messina, Osservatorio ambientale Giampilieri-Fiumefreddo, Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, Italferr e i sindaci Natale Briguglio (Nizza di Sicilia) e Tommaso Micalizzi (Alì Terme), mentre Giuseppe Lombardo (Roccalumera) è stato ammesso da remoto. I sindaci chiedevano risposte su stoccaggio e trasporto delle terre da scavo contaminate da Arsenico, sui possibili rischi di inquinamento dell’ambiente e le ricadute sulle popolazioni e l’ing. Pulejo ha rassicurato che le concentrazioni rinvenute non originano rischi per la salute umana in caso di esposizione da inalazione di polveri e che già nella riunione del 18 ottobre è stata ipotizzata una soluzione a breve termine che prevede il conferimento come rifiuto in un impianto esterno autorizzato.