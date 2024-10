A Messina il Censimento 2024, coinvolte oltre 4000 famiglie

La rilevazione da Lista interesserà 3.474 famiglie in totale e si articolerà come segue: -Fase 1 (7 ottobre - 9 dicembre): le famiglie possono compilare il questionario online autonomamente utilizzando le credenziali ricevute dall'ISTAT. -Fase 2 (12 novembre - 23 dicembre): recupero delle mancate risposte; 2.452 famiglie saranno contattate direttamente da un rilevatore comunale.

La rilevazione Areale coinvolgerà circa 600 famiglie e si svolgerà in due momenti: -Fase 1 (1 - 10 ottobre) di ricognizione preliminare dell'area da parte dei rilevatori comunali. -Fase 2 (11 ottobre - 22 novembre) di rilevazione porta a porta e presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR).

Queste informazioni sono utili non solo per adempiere agli obblighi imposti dalla comunità europea, ma anche per fornire un quadro statistico aggiornato riguardante il territorio.

Le famiglie coinvolte hanno ricevuto dall’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica – una o più lettere di invito a partecipare all’indagine, contenenti le credenziali (codice fiscale e password) per la compilazione autonoma online del questionario.

Nel caso in cui non si riesca a provvedere autonomamente, è possibile recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) situato a palazzo Zanca, piazza Unione Europea n.1, stanza n.61, secondo il seguente calendario:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 14;

martedì e giovedì, orario continuato dalle 8.30 alle 17;

sabato, dalle 8.30 alle 12.30 (su appuntamento).

Per informazioni e supporto, i cittadini possono contattare gli uffici tramite i seguenti numeri telefonici 342-5462813 o 090-7722113; oppure inviare una email a [email protected].

A partire dal 12 novembre, saranno attivi i rilevatori comunali che si recheranno presso il domicilio delle famiglie per procedere all’intervista, nel caso di mancata compilazione autonoma.

Rispondere al censimento è obbligatorio per legge. Nel caso di mancata risposta sono previste sanzioni. I dati raccolti saranno trattati in modo anonimo e diffusi in forma aggregata, garantendo la privacy di tutti i partecipanti.