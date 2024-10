Operazione antidroga “The Family” a Messina, chieste condanne fino a 20 anni di reclusione

La condanna più alta, 20 anni, è stata chiesta per Andrea Coppolino, mentre 19 anni di reclusione sono stati chiesti per Piero Coppolino e 18 anni e 4 mesi per Alessio Coppolino.

È stato il giorno dell’accusa nel processo scaturito dall’ operazione antidroga The Family sul giro di droga gestito da un gruppo a Fondo Fucile . Al vaglio del gup Arianna Raffa le posizioni dei 20 imputati che hanno chiesto l’abbreviato . Il pubblico ministero Antonella Fradà, che insieme alla collega Anna Maria Arena ha curato l’inchiesta, a conclusione del suo intervento ha chiesto condanne per tutti che vanno da un massimo di 20 anni di reclusione .

Domenico Allia 8 anni e 8 mesi

Antonino Guerrini 15 anni e 5 mesi

Davide Crisari 9 anni

Giosuè Orlando 6 anni 7 mesi e 18mila euro di multa

Pietro Pappalardo 4 anni e 18mila euro di multa

Francesco Basile 4 anni e 17 mila euro di multa

Francesco Pellegrino 5 anni, 4 mesi e 20 mila euro di multa

Bartolo Mussillo 8 anni 8 mesi e 30mila euro di multa

Massimiliano Peluso 4 anni, 6 mesi e 18 mila euro di multa

Alessandro Pandolfino 8 anni e 3 mesi

Giovanni Lombardo 6 anni e 6 mesi

Chiara Pandolfino 2 anni e 6 mesi

Gli interventi della difesa

Subito dopo sono iniziati gli interventi della difesa. Ieri hanno discusso gli avvocati ignazio e Cinzia Panebianco, Tommaso Autru Ryolo, Gaetano Pino, Antonio Giacobello, Antonio Donato, Giuseppe Bonavita, e Pietro Venuti. Il processo prosegue il 30 ottobre per gli altri interventi dei difensori.

La piazza di spaccio è stata smantellata nel febbraio scorso dalla polizia con un blitz, che ha portato all’arresto di 26 persone, 13 in carcere e 13 ai domiciliari. Nell'inchiesta non soltanto fatti di droga ma le indagini hanno riguardato anche altre vicende legate all'esecuzione dei tamponi per il Covid.