Messina, Università a lutto per la morte della giovane studentessa Alessia Di Pietro

Università di Messina a lutto per la prematura scomparsa di Alessia Di Pietro, giovane studentessa del Corso di Studi in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. Alessia, originaria di Gela, lottava dalla nascita contro una malattia cronica. Negli ultimi mesi, a causa di problemi di salute, aveva frequentato poco l'Università e la notizia della sua scomparsa ha scosso colleghi e docenti. Alessia era una ragazza tranquilla e solare, molto apprezzata per la grande determinazione e il forte spirito combattivo.

La rettrice dell'Università, prof.ssa Giovanni Spatari ha espresso il profondo cordoglio di tutta la Comunità accademica, che si stringe affettuosamente attorno alla famiglia di Alessia, condividendo il dolore per una perdita così tragica e prematura.