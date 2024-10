Messina, auto contro scooter sulle strisce pedonali in via La Farina: 22enne in prognosi riservata

Incidente questa mattina in via La Farina. Una Toyota Yaris, condotta da una ragazza, all'altezza della sede dell'ASP ha centrato uno scooter Honda SH con in sella un 22enne. La sezione infortunistica della polizia Municipale coordinata dall'ispettore Giovanni Arizzi sta accertando come sia stato possibile l'impatto avvenuto proprio sulle strisce pedonali della carreggiata lato mare. Il giovane che si trovava alla guida del mezzo a due ruote è stato prontamente soccorso e trasportato al Policlinico in codice rosso. Qui i medici si sono riservata la prognosi, ma il ragazzo non è inpericolo di vita. Sotto choc la giovane che era alla guida dell'auto