Barcellona, il trasporto pubblico si ferma fino a giorno 26 a seguito di un atto vandalico

Sarebbe stato un atto vandalico ai danni un un autobus all’origine dell’improvvisa sospensione del servizio di trasporto pubblico locale, che è stata resa nota nella prima mattinata di ieri con uno scarno avviso pubblico apparso sul sito istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, committente del servizio pubblico urbano, con il quale si rendeva noto che «per indisponibilità momentanea dei veicoli adibiti per il trasporto pubblico locale, il servizio rimane sospeso fino al prossimo 26 ottobre».

L’avviso di Palazzo Longano, senza specificare le cause del fermo del servizio, si concludeva con un criptico messaggio: «Ci si riserva di comunicare nuovi aggiornamenti». Comunicazione che aveva indotto improvvisati commentatori ad accusare il Comune di aver sospeso o interrotto un servizio pubblico. Nulla di tutto questo. Le ragioni della momentanea sospensione sarebbero da attribuire ad un grave atto vandalico che sarebbe stato portato a termine, a quanto pare nella nottata precedente, da sconosciuti che avrebbero danneggiato (forse i cristalli ed altri parti) dell’autobus parcheggiato al capolinea di via Antonio Gramsci di proprietà della società di trasporto pubblico, “Campagna & Ciccolo srl”, con sede legale a Messina, che all’inizio della scorsa stagione estiva, quale unico vettore che aveva partecipato all’avviso pubblico alla gara per la gestione del servizio pubblico urbano. Sulla intera vicenda, sia la società concessionaria che lo stesso Comune avvertito per tempo dalla stessa società di trasporto pubblico, hanno mantenuto il massimo riservo. Per l’episodio sarebbe stato inoltrato un esposto alla polizia giudiziaria. La stessa società sarebbe stata costretta ad interrompere momentaneamente il servizio per mancanza di automezzo sostitutivo.