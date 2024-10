Messina, il Parco Aldo Moro riaprirà entro metà novembre

Serviranno altri dieci-quindici giorni per completare gli ultimi lavori previsti, poi i passaggi amministrativi di rito e, a quel punto, potrà accendersi il semaforo verde per la riapertura al pubblico del parco Aldo Moro. Lo ha confermato ieri mattina, in commissione consiliare, l’assessore Francesco Caminiti. Gli interventi in corso non sono di grande entità, la competenza, un po’ come tutto ciò che riguarda il parco, è divisa tra Comune e Ingv. Ma è chiaro che, dopo quanto successo nei mesi scorsi – tra inaugurazione, sequestro e chiusura –, Palazzo Zanca non voglia più sbilanciarsi su tempi e modalità di apertura, senza avere prima tutte le certezze del caso. Alcuni interventi potranno essere realizzati anche in contemporanea con l’apertura del parco, ad esempio l’attivazione dei servizi igienici e l’installazione di una fontana d’acqua potabile (una sorta di “casa dell’acqua” come quelle posizionate da Amam in vari punti della città). Da valutare, invece, l’individuazione di un’area da destinare allo “sgambamento” dei cani: servono determinati requisiti, che vanno verificati. Altro intervento atteso: la realizzazione di un chiosco-bar, per il quale la Patrimonio Spa ha pubblicato un avviso rivolto ai privati. I lavori più importanti erano stati effettuati la scorsa estate: quelli di messa in sicurezza chiesti dal Tribunale e che hanno riguardato soprattutto la scarpata dove sono stati rinvenute tracce di cemento-amianto e la zona centrale del parco dove da decenni c’erano degli sfiati della camera del sismografo, anch’essi realizzati con amianto.