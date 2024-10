Messina, identificate dalla Procura dei minori le ragazzine coinvolte nelle liti di Villa Dante e via La Farina

È stata anche identificata la vittima dell'aggressione. A suo dire l'episodio sarebbe avvenuto senza alcuna ragione, dopo essere stata pretestuosamente accusata dalle indagate - facenti parte di un “gruppo” non nuovo a bravate del genere - di averle apostrofate con parole volgari. La vittima non ha riportato lesioni e non verrà effettuata alcuna denuncia.

L'aggressione di via La Farina

Nel corso della stessa attività di indagine, è stata identificata la minorenne ritenuta autrice di un'altra aggressione gratuita - anche questa ripresa da un video che ha avuto larga diffusione – verificatasi in via La Farina, nella serata del 28 settembre. Secondo gli elementi raccolti, la minore, che ha percosso e minacciato la coetanea, è stata identificata proprio in una delle due tredicenni che ha ripreso l’aggressione di villa Dante. Tra le presenti, l’altra tredicenne autrice del video di villa Dante che ha innescato l’aggressione accusando la vittima di averci “provato” con un ragazzo che le interessava. Sul posto anche la quattordicenne corresponsabile dell’aggressione di villa Dante, che ha contattato via telefono la ragazzina, dandole un appuntamento. La vittima non ha riportato lesioni ma la famiglia presenterà comunque la denuncia.

Il terzo video

La quindicenne autrice dell’aggressione di villa Dante è stata ulteriormente identificata tra le ragazze coinvolte in una rissa (testimoniata da un terzo video ampiamente divulgato nei giorni scorsi), verificatosi sul tram di in prossimità di piazza Cairoli lo scorso 24 agosto. La minore è stata denunciata per rissa e interruzione di pubblico servizio. In occasione di questo altro episodio era presente (seppur non abbia partecipato attivamente) anche la tredicenne ritenuta autrice dell’aggressione di via La Farina.