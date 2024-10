Galleria S. Jachiddu: gli sfalci della scerbatura nei canali di scolo. Messina Servizi: "Il lavoro sarà presto completato"

Eseguendo un'operazione utile, ne scaturisce un'altra che può diventare altamente pericolosa se dovesse persistere a lungo. Siamo sulla rampa che immette alla galleria S. Jachiddu, dove negli ultimi giorni (anche se esegyiti nelle ore notturne) è stata eseguita la scerbatura del verde che, in alcuni tratti, invadeva la sede stradale. Ma da come si evidenzia da una documentazione fotografica che ci ha fatto pervenire un nostro lettore, gli sfalci sono stati gettati al di la del guard rail dove parallelamente si strova il cunettone all'interno del quale dovrebbero scorrere le acque piovane creando così un'ostruzione per il regolare deflusso. Da Messina Servizi, che ha affidato l'incarco ad una dista esterna specializzata, fanno sapere che l'operazione non si è ancora conclusa a causa del maltempo che nelle ore immediatamente successive all'operazione non ha consentito la raccolta degli sfalci. Raccolta che, assicurano dalla partecipata, avverrà a brevissimo