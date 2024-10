Sant'Agata di Militello, dopo tanti anni qualcosa sembra muoversi per il viadotto Furiano

Passi avanti, finalmente, nell’iter per l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Furiano, nella carreggiata direzione Messina dell’autostrada A20 in territorio di Caronia, da tempo sotto i riflettori per le gravissime criticità strutturali che condussero al sequestro dell’intero viadotto.

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha approvato nelle scorse settimane il progetto esecutivo per la messa in sicurezza, con rimodulazione del quadro economico per un ammontare complessivo di 2.418.410,35 euro, di cui circa 1,7 milioni per lavori.

Il decreto, firmato dal dirigente dell’Area tecnica e di esercizio, ingegnere Dario Costantino, con il visto del dirigente generale di Autostrade Siciliane Franco Fazio, consentirà di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, col criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ed intervenire per la definitiva risoluzione delle gravi problematiche che, da anni, impongono la chiusura al transito della carreggiata lato monte con doppio senso di circolazione sull’altra.