Sanità, liste d’attesa e aggregazione sociale: la Cisl in supporto ad anziani e soggetti fragili. Congresso provinciale fissato il 6 marzo

L’occasione, anche, per lanciare il percorso che vedrà la Federazione dei Pensionati della Cisl Messina celebrare il proprio congresso il prossimo 6 marzo 2025 a conclusione delle assemblee e dei direttivi che si snoderanno in tutta la provincia. Ma sono state le liste d’attesa, uno degli argomenti più dibattuti. «In questo momento – ha detto la segretaria regionale Rosaria Aquilone – la sanità è un tema che tocca tutti noi, soprattutto le fasce deboli. È un problema a livello nazionale che nella nostra regione sentiamo in maniera particolare perché, malgrado siano state stanziate delle risorse, non vengono utilizzate e le liste di attesa continuano ad essere un problema grave per i pensionati perché in quella fascia d'età aumentano anche le cronicità. Abbiamo diritto ad una sanità pubblica per tutti e continueremo le nostre battaglie sul territorio».

Proprio la Fnp Cisl di Messina ha attivato nei mesi scorsi uno Sportello Sos per gli anziani e le fasce deboli, così da aiutarli nella gestione delle liste d’attesa. «Purtroppo – ha sottolineato il segretario generale Giovanni Ammendolia - ancora sono tante le richieste anche se l'Asp, in qualche maniera, ha iniziato ad attrezzarsi per dare una risposta, mentre ancora non registriamo progressi nelle strutture ospedaliere dove, ancora, i tempi sono molto lunghi».

La Fnp Cisl di Messina ha avviato, inoltre, una interlocuzione con l’Asp per potenziare la sanità sul territorio. «Abbiamo avuto incontri con i quadri intermedi sia sulle liste d’attesa che sul tema dei ticket che abbiamo il timore possa riproporsi a breve. Attendiamo l’incontro con il direttore generale Cuccì anche perché le segnalazioni che arrivano allo sportello SOS Sanità sono tante».

Non è solo la sanità il campo su cui si sta muovendo il sindacato. La Cisl e la Fnp, infatti, stanno lavorando sul tema del sociale. «La sanità va riorganizzata affinché possa essere funzionale e utile ai bisogni delle comunità, ma soprattutto degli anziani e dei soggetti fragili ma c’è tutta una serie di attività e di servizi utili alle persone che stiamo attenzionando – ha ricordato il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – Cerchiamo di lavorare su quella che è la quotidianità delle persone che vivono un'età avanzata, il più delle volte isolate, lasciati soli. Come Cisl stiamo lavorando per stare loro sempre più vicino. A questo si lega una delle ultime iniziative, quella della sensibilizzazione sui fenomeni delle truffe contro gli anziani. Ma serve l'opera di ricerca e valorizzazione di nuovi spazi di aggregazione in tutta la comunità messinese per dare quegli spazi dove possono organizzarsi e muoversi per stare in libertà».