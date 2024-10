Rassegna stampa 22-10-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, la morte della piccola Francesca: un batterio killer se l’è portata via

IN EVIDENZA

Differenziata in Sicilia, ai comuni virtuosi tanti complimenti e... pochi spiccioli

Messina, un’aula della facoltà di Giurisprudenza sarà intitolata al prof. Angelo Falzea

Botti notturni, cresce l'esasperazione a Messina

IN CITTA'

Inclusivity Village a Messina: "Tutti uguali diversi"

IN PROVINCIA

Sant’Agata di Militello, dopo tanti anni qualcosa sembra muoversi per il viadotto Furiano

Castello di Milazzo: boom di presenze e primato in provincia