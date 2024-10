Messina, ancora alberelli da sostituire e quel terriccio sulle griglie...

Non è stato un percorso semplice, né lo è a tutt’oggi. Nell’ambito del progetto di potenziamento del verde in città, denominato “ForestaMe”, sono stati piantati complessivamente quasi mille nuovi alberi (esattamente 937) nel centro urbano. Purtroppo, una parte di queste piante non ce l’ha fatta e l’Amministrazione comunale, come annunciato nelle scorse settimane, ha avviato gli interventi di sostituzione di 142 alberelli che non sono sopravvissuti, o per le difficoltà di attecchimento o per errori nella messa a dimora o perché sono stati travolte dalle auto durante le manovre di posteggio. Ancora non tutti gli alberi morti sono stati sostituiti, come dimostra la foto scattata in via Catania. E poi, in alcuni casi, anche se la sostituzione è avvenuta, non sembra che il lavoro sia stato fatto “a regola d’arte”, visto che – come dimostra l’altra immagine che qui pubblichiamo – si riscontrano mucchi di terra sulle griglie di protezione degli alberi, che rischiano di ostruire le caditoie.