L'acqua piovana non defluisce, ripetuti allagamenti sulla Messina-Catania

Altra giornata campale per gli automobilisti che sono soliti percorrere la Messina-Catania. Questa mattina numerosissimi i tratti che si presentano allagati, in particolar modo tra Roccalumera ed Acireale. Pozzanghere pericolosissime che rischiano di far perdere il controllo del mezzo.

Fa rabbia vederle anche in quei tratti recentemente riqualificati, e con asfalto drenante. Molto probabilmente, però, è la vegetazione ai margini nella carreggiata che impedisce alla gran parte dell'acqua piovana di defluire attraverso i canali di scolo.