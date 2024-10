Messina, incidente tra auto e moto in via T. Cannizzaro: motociclista finisce in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, all'altezza dell'incrocio tra via T. Cannizzaro e via Madonna della Mercede. Coinvolti un'autovettura, che proveniva da sud lungo via Madonna della Mercede, e una moto che transitava da valle verso monte sulla via T. Cannizzaro. Il conducente della moto è stato trasportato all'ospedale Piemonte. Sul posto è intervenuta la Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, coordinata dall'ispettore Giovanni Arizzi, per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.