Maltempo a Messina, sull'A18 una cascata di acqua dalla montagna. Chiusa passerella tra Nizza e Alì Terme

La strada statale 114 "Orientale Sicula" è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per allagamento di un tratto all’altezza del km 25, a Nizza di Sicilia, nella città metropolitana di Messina. Si tratta della passerella tra Nizza e Alì Terme. Sul posto è presente il personale Anas per le attività di ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa. Anche in autostrada pericoli a causa di una "cascata" di acqua che nei pressi di una galleria a Capo Alì si è riversata sulla carreggiata mettendo a rischio il transito delle auto.

Disagi e allagamenti a Messina e in alcuni centri della provincia per l’intensa ondata di maltempo che stamattina ha colpito l’intero territorio. A Messina, dove in mattinata la pioggia è caduta intensamente, è stato attivato il Coc. Allagamenti e marciapiedi invasi dalla pioggia in diverse zone della città. Particolarmente colpita la zona sud. Nel villaggio di Galati Sant'Anna si era allagato un sottopasso che nel frattempo è stato liberato dall’acqua. Interventi dei vigili del fuoco anche nei torrenti a Ponte Schiavo, Zafferia e Larderia. Disagi anche in provincia: i vigili del fuoco hanno salvato due persone a Giammoro rimaste intrappolate in un sottopasso. Stessa scena a Torregrotta dove una donna è stata soccorsa mentre era in auto in un sottopasso. Disagi pure nella zona jonica per allagamenti sul lungomare di Santa Teresa Riva e nei centri vicini.