Dal bullismo ai 150mila follower, Benedetta De Luca si racconta a Messina: "Non accontentatevi mai"

L'affrontare il bullismo, la voglia di non accontentarsi mai e il non fermarsi davanti agli ostacoli. Benedetta De Luca, content creator e attivista conosciuta soprattutto per il suo impegno nella promozione dell'inclusività, oggi è stata tra le "testimonial" dell'Inclusivity Village, l'evento per le pari opportunità promosso dal Comune di Messina.

Benedetta è nata con una rara malattia genetica chiamata agenesia del sacro, che comporta malformazioni nella parte inferiore del corpo e problemi alla colonna vertebrale. Sin da giovane ha dovuto convivere con queste difficoltà, inclusa la necessità di usare una sedia a rotelle.

Nonostante le sfide, Benedetta ha trasformato la sua storia personale in una missione per abbattere le barriere e i pregiudizi legati alla disabilità. È diventata un volto noto sui social media, dove condivide la sua vita quotidiana, diffonde messaggi di empowerment e cerca di ispirare le persone a sentirsi belle e sicure, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. A Messina ha raccontato anche un po' della sua vita privata: "Ho trovato un fidanzato meraviglioso e, anche grazie al mio lavoro, non ho mai rinunciato a nulla".