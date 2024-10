Asportato un tumore ovarico di 16 kg: intervento record all'ospedale San Vincenzo di Taormina

Una volta presa in carico dalla struttura, è stata sottoposta ad una serie di accertamenti, tra cui una tomografia computerizzata e esami cardiologici, che hanno consentito di individuare la massa tumorale di origine ovarica. A quel punto si è deciso di intervenire in urgenza, considerati i rischi che possono derivare da una compressione che l’addome determina su polmoni ed organi addominali.

Eccezionale intervento salvavita all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Ad una donna australiana di 58 anni, residente in un comune della valle dell’Alcantara, è stato asportato con successo un tumore ovarico delle dimensioni record di 16 kg . La paziente aveva notato nell’ultimo periodo un aumento del volume addominale e avvertiva una sensazione di peso, ma aveva sottovalutato la situazione senza sottoporsi a controlli, fin quando ha deciso di rivolgersi al reparto di Chirurgia dell’ospedale taorminese.

La possibilità di sopravvivenza a cinque anni per i tumori ovarici agli stadi iniziali è del 75-95%, mentre la percentuale scende al 40% per tumori diagnosticati in stadio molto avanzato: oggi l’integrazione dei metodi diagnostici e l’intervento immediato può cambiare nettamente la prognosi della paziente, restituendole un’ottima qualità di vita.