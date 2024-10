Volo mortale da un viadotto, Tortorici piange Sebastiano Calà Campana: fra pochi mesi sarebbe andato in pensione

Sarebbe andato in pensione tra pochi mesi l’operaio della Forestale morto ieri pomeriggio nell’incidente avvenuto in via Roma a Tortorici. Insieme ad altri due colleghi rimasti feriti, era su un’autobotte precipitata in un burrone. Un volo di circa 20 metri che non ha lasciato scampo a Sebastiano Calà Campana, 61 anni di Tortorici, forestale del gruppo 151 dell’antincendio. Rimasti feriti gli altri due operai. Uno è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina, le sue condizioni sarebbero serie, meno grave invece l’altro operaio che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata Militello. Ancora in corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello che hanno effettuato i rilievi coordinati dalla procura di Patti.

Secondo quanto accertato finora i tre operai erano impegnati in un’attività anticendio, improvvisamente l’autobotte è precipitato nel vuoto. Per recuperare il mezzo sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di S. Agata Militello e l’autogru. L’incidente ha profondamente scosso la comunità di Tortorici e dei centri vicini dove risiedono i tre operai.