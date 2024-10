Taormina, gli "esodati" del dissesto: ora sarà necessario risalire alle eventuali responsabilità

Si potrebbero definire gli “esodati del dissesto”, coloro che dal default finanziario del Comune di Taormina non hanno ottenuto alcun riconoscimento perché alla chiusura della procedura i loro debiti sono stati dichiarati non ammissibili alla liquidazione e, di conseguenza, non potranno ricevere le somme pretese.

Il prospetto dei debiti non riconosciuti dall’Organismo straordinario di liquidazione si è attestato a quota 40 richieste, per un ammontare di 1.557.927 euro, così come comunicato al Ministero dell’Interno.

Adesso spetterà adesso al consiglio comunale, con delibera da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto del piano di estinzione da parte del ministro dell’Interno, avvenuta il 4 settembre, individuare i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi e ai relativi creditori.

Un aspetto, quest’ultimo, che l’aula di Palazzo dei Giurati dovrà chiarire entro il 3 novembre. L’elenco delle pretese escluse dalla liquidazione è vario, composto da richieste di singoli cittadini, professionisti, enti, dipendenti comunali relative a spettanze lavorative non pagate, parcelle, risarcimenti danni, compensi per lavori e servizi svolti che però la commissione ha ritenuto non avessero i presupposti per essere pagati.